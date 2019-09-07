4宗死亡病例疑和電子煙有關　當局籲暫停吸食

美國周五（6日）出現第3宗和第4宗懷疑因吸食電子煙導致嚴重肺病死亡的個案，目前當局已經確診逾450宗病例，但進行化驗至今在各病人體內沒有發現相同可致命物質，當局表示會繼續調查，並促請國民暫時不要吸食電子煙。

最新的兩宗死亡病例分別來自印第安納州和明尼蘇達州，其中印第安納州的死者超過18歲，但當局沒有再公開任何關於這名死者的資料。至於明尼蘇達州的病例，當局指這名超過65歲的患者上月病逝，醫生指該名死者生前一直有隱性肺病，入院時肺部嚴重受損和引發多項併發症。之前發現的兩宗相關病例分別在伊利諾伊州和俄勒岡州。

全國目前有超過450宗懷疑和吸食電子煙有關的病例，橫跨33州。美國疾病控制及預防中心認為病人接觸到某種化學物而患病，但需要更多資訊和數據支持。當局也透露這些病例中有不少住院病人近期曾利用電子煙器具吸食四氫大麻酚（THC），是一種由大麻提煉的化學物。當局懷疑醫生一種名為「維他命E醋酸酯」的維他命E衍生物質可能至少和部分病例有關，並呼籲國民暫停吸食，直到政府查明真相。