數百人被困北卡州近海島嶼　多利安將吹向加拿大

颶風多利安周五（6日）登陸美國後橫掃北卡羅萊納州，為多個近海島嶼帶來暴雨並引發洪災。北卡州緊急事務委員會主席斯派貝利表示，目前有數百人被困在戴爾郡和海德郡的島嶼上。之前多利安吹襲巴哈馬，帶來嚴重傷亡和破壞，有災民更表示當地情況混亂，「只有動物才能活在這裏」。

救援人員正從海空兩路嘗試進入當地其中一個被困島嶼，數百名被困人士都是當初拒絕自行疏散的居民，他們表示島嶼從沒有水災到水深達到6呎只是數分鐘內的事，很多人都被困在住宅的最高一層等待救援。

至於巴哈馬在這次風災中至少有30人死亡，全國數百人失蹤。救援人員正在努力搜尋失蹤者下落、為災民提供幫助、評估災害損失。民眾則焦急地等待著從災區撤離。不過當地已發生多起搶劫商店、超市的事件。

雖然美國海岸防衞隊聲稱已經拯救了239人，但聯合國估計巴哈馬災區約7萬人急需食物、食水和住所。聯合國世界糧食計劃署已向災區空運8000公斤食品。然而，由於災區被颶風摧毀得混亂不堪，干擾飛機、船隻入港，導致救援工作進展緩慢。

美國國家颶風研究中心表示，多利安將於周五晚或周六（7日）上午移動到美國新英格蘭地區東南部，並將於周六晚進入加拿大新斯科舍省沿海地區。