核武部隊再有新動向　試射4枚潛射彈道導彈

繼向歐洲調派隱形戰略轟炸機後，美軍核武部隊再有新動向。美國海軍周五（6日）宣布，一艘戰略核潛艇日前在太平洋海域，成功試射4枚潛射彈道導彈。

美國海軍表示，俄亥俄級戰略核潛艇內布拉斯加號（USS Nebraska）周三（4日）及周五先後在南加州對出海域，各發射2枚沒有搭載核彈頭的三叉戟二型潛射彈道導彈。是次試射屬於指揮官評估測試（CET）一部分，旨在驗證三叉戟二型戰略武器系統延壽後的表現。這也是該款武器面世以後，第176次的成功試射。

全球地緣政治緊張，美軍強調試射是事先安排，並非回應任何局勢；而海基核威懾力量是美國國家安全的重要一環，測試再次證明三叉戟二型延壽後的可靠性。

三叉戟二型的設計壽命為2024年，目前接受延壽工程使之服役至2040年代後期，意味美國及英國下一代戰略核潛艇服役初期將配備這款武器。三叉戟二型的最大射程為1.2萬公里，採用多目標重返大氣層載具技術，可同時搭載多枚核彈頭。

美國的戰略核三位一體力量，分別由空軍的洲際彈道導彈及戰略轟炸機，以及海軍的潛射彈道導彈組成。其中，潛射彈道導彈佔去所有部署的核威懾力量70%。