新聞剖析︰視中國為前蘇聯　中美面臨新冷戰

近年中美關係緊張，美方官員已多次指控中國發動冷戰，中方亦屢屢要求華府勿陷冷戰思維。負責對華貿易戰的白宮主要官員庫德洛，今次更直接將中國與前蘇聯相提並論，反映兩國正面臨政治、經濟，甚至軍事領域的全方位「冷對抗」。

在中美去年爆發貿易戰後，美國中央情報局（CIA）東亞任務中心助理局長柯林斯（Michael Collins）曾指，中國正動用一切資源向美國發動冷戰，欲取而代之成為超級強國。副總統彭斯在去年底的中美峰會前，進一步警告中國應改變行為，以免與美國陷入新的冷戰。

對於美方指控，中方官員及官媒多次呼籲勿陷冷戰思維。中國官媒亦狠批，美國對中國的敵人定性趨向偏激，兩國紛爭皆源於美方先發難。官媒警告美方官員，把中美推向冷戰將是廿一世紀最大犯罪。

究竟是誰在發起冷戰？連美國前財長保爾森也曾表示，特朗普政府正在中美之間豎立「經濟鐵幕」。美國政治網站《Politico》亦認為，視北京為國安威脅的白宮鷹派官員，有意在對中國巨企華為的5G競賽中，採取冷戰式的競爭手段。不過分析續指，中國與前蘇聯有明顯分別，美國的西方盟友仍希望與北京經商，暫不會出現東西方兩大陣營對立的局面。