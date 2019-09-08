特朗普取消與塔利班領袖秘密會面　和平協議告吹

阿富汗首都喀布爾上周四（5日）發生自殺式汽車炸彈襲擊，導致1名美軍士兵及11人死亡，塔利班事後承認責任。美國總統特朗普上周六（7日）以塔利班殺死美軍士兵及平民，增加談判籌碼及導致局勢惡化為由，宣布取消原定周日（8日）在大衞營舉行的美國、阿富汗及塔利班三方秘密會面，令有望終結18年衝突的和平協議胎死腹中。

特朗普在社交網稱，外界對他、塔利班主要領袖及阿富汗總統艾哈邁德扎伊的秘密會面幾乎一無所知，他們一行人於上周六晚上抵達美國。不過，特朗普話鋒一轉，稱塔利班承認在喀布爾恐襲中殺害1名美軍士兵及11名平民，他決定立即取消會面及暫停和談。

特朗普補充：「甚麼人會大量殺人以企圖取得更多談判籌碼？他們做不到，他們只令事情變得更差。在重要的和談期間，如果他們在如此重要的和談期間連停火也做不到，甚至殺害12及無辜人士，他們可能沒有能力去達成有意義的協議，他們願意戰鬥多少個10年？」

有特朗普政府高官表示，特朗普於上周四已決定取消會面，但延至兩日後才宣布。有阿富汗官員上周五（6日）證實，艾哈邁德扎伊決定延遲在華盛頓的會面。一名西方國家官員以「悲劇」形容特朗普的聲明，認為恢復和平進程並不容易，他指接近簽署的和平協議受到表演技巧威脅，事件會令鄰近的伊朗及俄羅斯對美國失去信任。

中國外長王毅在巴基斯坦伊斯蘭堡，與巴國外長庫雷希及阿富汗外長拉巴尼展開三方對話。三國一致認為，阿富汗的外國駐軍應當有序、負責任地撤出，保障局勢平穩過渡，中巴兩國期待阿富汗政府盡快與塔利班達成和解，按照「阿人主導，阿人所有」原則，搭建對話框架及啟動內部談判，早日實現阿富汗的和平與重建。