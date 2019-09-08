海關總署披露貿易數據　中國8月出口增長2.6%遜預期

中國海關總署周日（8日）公布最新貿易數據顯示，今年前8個月，中國貨物貿易進出口總值20.13萬億元（人民幣．下同，約22.52萬億港元），比去年同期增長3.6%。貿易順差1.77萬億元（約1.98萬億港元），擴大46%。

其中在8月份，中國進出口總值2.72萬億元（約3.04萬億港元），增長0.1%。出口按年增長2.6%，比預期的6.3%少。

數據顯示，今年首8個月美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值為2.42萬億元（約2.71萬億港元），按年下跌9%，佔外貿總值的12%。其中對美國出口總值1.88萬億元（約2.1萬億港元），下跌3.7%；自美國進口總值5450億元（約6096億港元），下跌23.5%；對美貿易順差1.33萬億元（約1.49萬億港元），按年擴大7.7%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，目前國際經濟、貿易增長放緩，中國外貿進出口表現強韌。他續指，今年以來中國出口商品結構持續優化，擴大進口邁出堅實步伐，民生消費類產品增長較快。