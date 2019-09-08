空軍士兵停蘇格蘭住特朗普度假村　涉用公帑補貼總統生意

美國政治新聞網站《Politico》上周五（6日）報道，空軍及阿拉斯加空中國民警衞隊士兵於年初，乘坐C17運輸機飛往科威特運送補給品時，來回兩程均在英國蘇格蘭短暫停留，並入住總統特朗普擁有的度假村。外界批評安排極不尋常，變相以公帑補貼特朗普的生意。眾議院已就事件展開調查，空軍發言人強調沒有違規。

報道指，載有7名隊員的C17運輸機，今年3月13日在阿拉斯加安克雷奇巿起飛，在內華達州和新罕布什爾州停留後，飛往蘇格蘭格拉斯哥普雷斯蒂克機場。飛抵科威特執行補給任務後，在同月19日飛返阿拉斯加，他們來回均在距離格拉斯哥80公里的坦伯利度假村留宿。報道質疑，即使要在英國停留，亦應選擇英格蘭萊肯希思空軍基地，住宿亦應較便宜。

空軍准將托馬斯書面回覆指，軍機中途在蘇格蘭停留並非不尋常，而且沒有其他酒店更近該機場，強調成員在執行國際任務時，嚴格遵守租酒店房間及其他涉及公帑開支的指引。托馬斯指，特朗普的度假村房間每晚136美元（約1060港元），比另一五星級酒店的161美元（約1255港元）為低，正審查有關航程記錄，暫未見違規情況。

事實上，美國政府多名官員最近涉嫌以公帑租用特朗普的度假設施，其中副總統彭斯早前在愛爾蘭預訂了特朗普度假村的酒店房間，而司法部長巴爾則在首都華盛頓租用特朗普的物業開派對，特朗普均否認牽涉其中。