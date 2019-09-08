躁鬱症員工盤問兩華裔乘客　喊疏散引恐慌涉歧視

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一名據報患有躁鬱症的女員工，日前在紐瓦克自由國際機場懷疑2名華裔乘客形跡可疑，並按響警報大叫疏散，令現場約200名旅客以為出現活躍槍手，紛紛倉惶逃生。警方其後證實兩名華裔乘客無可疑，事件被指涉及種族歧視。航空公司已展開調查，涉事女員工未被檢控。

涉事女員工上周一（2日）晚約8時半接近兩名在登機閘口等待的華裔旅客，盤問29歲加籍華人薛漢漢（Han Han Xue，音譯）為何表現可疑，又連串質問：「他們付你多少錢？是他們給你簽證嗎？他們有沒有給你家人簽證？你賺很多錢嗎？你是不是在華爾街工作？你有美國簽證嗎？」

她其後又質問在旁的20歲華裔留學生羅春毅（Chunyi Luo，音譯）是否感到害怕和緊張，並向這兩名互不相識的旅客表示：「我盯上你們了，已經通知警察。」正當兩人試圖避開她之際，女員工突然按緊急掣及大喊疏散，引發現場恐慌。警方到場檢查安全，並在盤問後釋放兩人，惟最終阿拉斯加航空的航班須取消，公司向乘客致歉。