意外混合常見藥物　研究稱：生物衰老可逆轉

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究指，測試服用3種常見藥物1年，包括生長激素和2種糖尿病藥物，能使胸腺再生。然而進一步分析之後，意外發現參與者的「表觀遺傳時鐘」平均失去2.5年；免疫系統也顯示出恢復活力的迹象。但學者指，研究結果只是初步，須更多的研究確認。

研究主要目的是測試生長激素，能否用於恢復對免疫功能至關重要的胸腺組織。過往的研究顯示生長激素可刺激胸腺，但會導致糖尿病，因此最近實驗亦加入糖尿藥。表觀遺傳時鐘是通過記錄生物體DNA的化學變化來測量。

研究員霍瓦特（Steve Horvath）研究參與者的表觀遺傳時鐘的4個度量，他發現所有都發生顯著逆轉，並對結果大感驚訝，他稱：「我本來預計時鐘只會變慢，而不是逆轉。」部分參與者在試驗6個月後提供了血液樣本，顯示效果仍是一樣。

團隊表示，該研究僅包括9名參與者，未包括對照組。計劃展開更大規模的研究，參與者的年齡、性別和種族也更加多樣化，並對3種藥物正在進行獨立測試，以確定特定的效果。