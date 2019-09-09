修例風波：官媒批港人籲美通過法案　是「求黃鼠狼當保鏢」

香港反修例風波持續不斷。內地官媒周一（9日）發表評論指，若美國國會通過「香港人權與民主法案」，將會嚴重干涉香港事務，但不會成為影響中方對香港事務作重大決策的砝碼，直指美方想用法案挑戰基本法根本是癡心妄想。美國國務院發言人指不會評論將進入立法程序的事件，重申總統特朗普早前所指，應以人道方式解決香港問題。

評論指，美國通過法案只是將想香港變成向北京施壓的一張牌，美方只會從其利益決定對港政策；又批評香港極少數人呼籲美國國會通過法案，是「雞群求黃鼠狼當保鏢」，試圖以對「一國兩制」搞「自殺式襲擊」的方式劫持整個香港的命運。

評論重申，中方會堅定維護基本法，尊重建立在該法之上的香港高度自治，堅決支持港府和社會共同努力止暴制亂、恢復秩序，強調中方不會受通過法案的脅迫及刺激而偏離現有路線。一旦香港局勢進一步嚴重失控，中方一定會按照基本法行動，任何決策並不會受美方影響。

另有內地官媒發表評論，批評示威者破壞港鐵設施、在鬧市縱火等行為，是將全體市民綁架在一己私念之上。示威者的行為已完全與和平表達訴求無關，只是在尋找發洩仇恨和不滿的目標，成為當下社會安寧和市民安全的最大威脅。

評論指，仍有部分人對暴力採取極為容忍的態度，令暴徒以為社會支持或接受他們所謂的「抗爭」，呼籲愛護香港的市民必須站出來拒絕暴力。若任由情況繼續，香港社會將付出更加巨大和沉重的代價。