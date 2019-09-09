多利安襲多地增至50死　巴哈馬災後如核爆

颶風多利安上周六（7日）登陸加拿大遠東地區，帶來狂風暴雨，數十萬戶停電。多利安目前集結在紐芬蘭與拉布拉多省聖安東尼，預料向東北移動吹向北大西洋。多利安此前已吹襲美屬維爾京群島、巴哈馬、美國東岸，死亡人數增至50人，美國國際開發署（USAID）更形容巴哈馬災後如同核爆。

多利安於周日（8日）晚上位於聖安東尼東北偏北45公里處，每小時最高持續風速達95公里，以每小時37公里的速度移動。多利安所到之處損毀嚴重，吹毀多間房屋屋頂，大樹倒塌。新斯科舍省同樣受災，逾40萬戶一度停電，5萬戶已恢復供電，省政府派逾700名軍人救災；愛德華島則有75%用戶無電力供應。加拿大暫時沒有傷亡報告。

巴哈馬上周受多利安吹襲，造成43人死亡，多人受傷及失蹤，數千人無家可歸。USAID總監格林（Mark Green）乘飛機視察巴哈馬受災情況，他對破壞感震驚，直指就像核爆一樣。重災區之一的阿巴科群島居民，周日指摘政府沒有提供援助，市內大部分基礎設施受損，市民無糧食、食水及藥物。巴哈馬政府反駁指對應急反應感滿意。