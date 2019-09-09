蘋果發布會推新iPhone　三鏡頭設計雙向充電

美國蘋果公司將於美國時間周二（10日）下午（香港時間周三凌晨）舉行發布會，預料將推出3款升級版iPhone，新iPhone或配備3鏡頭及雙向充電功能。有消息指，蘋果會推出新的影視串流服務Apple TV及遊戲訂閱服務Apple Arcade。

報道指，蘋果將公開「升級版」iPhone XS 及 XS MAX，以及 iPhone XR的替代版， iPhone XR售價料會高於1000美元（約7800港元）。有消息指，新iPhone會配置3鏡頭，以拍攝更廣角、更高像素的相片與影片，更有自動修正照片功能。FaceID亦會升級，方便用家解鎖。

新iPhone的機背商標或居中設計，並加入雙向充電功能，用家只要將Air Pods和Air Watch放到商標處，便可將產品無線充電，手機亦將具備攻先進的防碎技術和防水功能；iPhone XR的升級版新增綠色設計。

此外，消息指影視串流服務和遊戲服務或將在11月推出，其中Apple TV每月收費9.99美元（約78港元），而Apple Arcade每月收費4.99美元（約39港元）。有分析觀望是否能夠吸引用戶訂閱。