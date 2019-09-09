報告指臨時工過多工時過長　蘋果富士康認違華勞工法

在美國蘋果公司發布新iPhone前夕，英媒周一（9日）引述美國組織「中國勞工觀察」的報告報道，指蘋果公司與生產合作夥伴富士康違中國勞動法規。報告指出，上述企業開設的全球最大iPhone工廠僱用過多臨時工，而工作環境亦惡劣。蘋果及富士康承認事件，而中國當局暫未就罰則方面作回應。

彭博社引述報告指，中國勞工觀察派員到富士康位於鄭州的工廠臥底打工，發現上月廠內工人有約50%都是臨時工，大大超出中國勞工法規定的10%。即使暑假結束，學生短期工離開工廠，廠內臨時工人數仍佔30%。更有員工一周需工作100小時。報告批評︰「蘋果透過合作生產商，將貿易戰帶來的負擔轉嫁到工人身上；並透過剝削工人牟利。」

蘋果事後發聲明回應，承認臨時工比例過高，正聯同富士康密切監察情況，盡快作出改正。但蘋果又反駁，報告大部分的指控不實，表示有為員工提供恰當薪酬及福利。富士康亦證實有臨時工過多及超時工作的問題，承認違反企業守則，但強調「屬自願性質」。

英媒就此向中國人力資源和社會保障部查詢，惟未獲回應，暫未知企業違反臨時工上限會面臨何等懲罰。