華為獲歸還被扣押設備　撤回對美商務部起訴

中國科企華為今年6月入稟華盛頓聯邦法院，控告美國商務部無故扣押該公司於當地用作測試的電訊設備近2年之久。近日美方已將該批設備歸還，華為考慮到起訴理由消失，於當地周一（9日）撤回起訴。

華為該批被扣押的設備包括原產於中國的乙太網絡交換器、伺服器等產品，原定在2017年9月完成在美國加州實驗室的測試後運返中國，但中途被美國商務部以可能違反美國出口管制法為由在海關扣押。華為美國公司在起訴中指出，美國政府的做法損害了該公司的憲法權利，也違反了行政程序法等法律。

今年8月，美國政府認定該批設備不需要出口許可，且華為在轉運設備過程中也沒有違反當地出口管制法，隨後主動付費將設備退還給華為美國公司。對美國政府未能就長時間非法扣押的行為給出任何解釋，華為首席法務官宋柳平表示非常失望。

另英媒早前報道，中國學者毛波（Bo Mao，音譯）涉嫌為中國科企華為，偷取美國加州一間初創企業的電路板，華為周二（10日）再次駁斥，美國政府採取這些惡劣行為的目的，無非是希望將華為抹黑。

報道指，廈門大學副教授毛波上月14日已在美國德克薩斯州被捕。他否認有關指控，並准以10萬美元（約78.4萬港元）保釋。法庭文件顯示，毛波與加州一間科技公司達成協議，以學術研究為名取得該公司的電路板，之後一間中國企業試圖透過毛波獲取該項技術。據知情者透露，該中國企業就是華為。

華為表示，美國政府採取這些惡劣行為，無非是想將華為抹黑成通過盜竊他人商業秘密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位。華為強調，世界上沒有任何一家企業可以通過「偷竊」成為全球領先的高科技企業。