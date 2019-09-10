報告︰中朝列10大傳媒監控國　拘記者審查互聯網

美國記者組織「保護記者委員會」（CPJ）周二（10日）發表報告，列出全球10個對傳媒監控最嚴厲的國家，包括中國、厄立特里亞、北韓及沙特阿拉伯等。報告批評中國政府騷擾和隨意拘禁記者的其家人，並對互聯網作審查。

報告指，情況最嚴重的3個國家，分別為厄立特里亞、北韓和土庫曼，傳媒淪為政府喉舌，所有獨立的新聞報道需在國外進行。報告又提到上述各國均利用不同手段破壞新聞自由，例如騷擾和隨意拘禁記者，以及利用精密監控及針對性入侵新聞網站等。

報告指中國、越南、伊朗、沙特等國曾監禁和騷擾記者及其家人，並對互聯網及社交網作電子監控及審查。CPJ特別提到，中國有最精密的互聯網監控工具，設立巨型防火牆，阻礙國內網民接觸資訊，又監視當地社交網絡及外國記者。

CPJ行政總裁西蒙表示︰「互聯網本應令新聞監察變得過時，但這沒有發生。很多國家已將監控伸延至活躍的網上社群，政府會結合古舊的殘暴和由西方國家購得的新科技，來噤聲和控制傳媒。」

報告考慮多個準則決定排名，包括對私人和獨立媒體的限制、刑事誹謗法例、散布假新聞的規限、封鎖網站、當局有否監控記者、傳媒發牌要求及有否作針對性黑客入侵等。其他上榜的傳媒監控國包括赤道畿內亞、白羅斯及古巴。