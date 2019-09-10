將升大學憂少聚頭　暖心兄每日cosplay接弟放學

美國路易斯安那州一名明年將升大學的少年與弟弟感情極要好，他擔心日後未必能每天都可見到弟弟，上月起每天都穿上cosplay服扮成不同人物，在家門前等候弟弟乘校巴歸來，製造屬於兩兄弟的難忘回憶。弟弟起初對兄長的舉動感到非常尷尬，但知道兄長的苦心後，不但逐漸習慣，每日在校巴上更心思思想着兄長又會扮甚麼接他放學。

美媒近日報道，17歲的廷格爾（Noah Tingle）上月在12歲弟弟馬克斯（Max）新學年開學日，於家門前等候弟弟放學回來，當時他身穿背心短褲便服，馬克斯並不覺出奇。豈料翌日馬克斯一落校巴，發現廷格爾打扮成聖誕老人張開雙手迎接他，既驚又喜的他一臉尷尬躲開。

正當馬克斯以為兄長只是一時興起「搞搞震」，後者卻從那天起每日以不同cosplay形象接他放學，包括消防員、蝙蝠俠、星戰人物朱兒、貓王皮禮士利、迷你兵團等，令馬克斯日日有驚喜。他們的母親拍下接放學的情形上載Facebook，令兩人成為網紅，不少人大讚兄弟倆感情令人窩心。廷格爾表示，多得鄰居捐出cosplay服，令他可以每日給弟弟不同驚喜。