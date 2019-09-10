新聞剖析：外界批華府反壟斷不力　特朗普私怨行先

美國科技公司Google服務極為廣泛，惟當勢力日大之下，Google近年接連捲入濫用技術、壟斷、侵犯私穩、錯誤訊息的醜聞中。而反壟斷法近年鮮有成功案例，外界亦開始質疑華府監察不力。

美國總統特朗普雖然被指在監察巨頭企業不力，但亦曾炮轟Google及社交網絡平台發放偏頗資訊，故意打壓保守派的言論，但沒提供證據。即使如此，當法國計劃向包括Google等美國巨企加徵數碼稅時，他卻強硬展開調查作維護，指控對方不公平針對美企。

前總統奧巴馬時代的前司法部官員、耶魯大學經濟學教授莫頓（Fiona Scott Morton）批評，特朗普政府「只針對與總統有私怨的企業」。她對地區總檢察長代替華府展開調查一舉表示歡迎。

莫頓舉例，特朗普政府曾以反壟斷法，阻止有線電視新聞網絡（CNN）的母公司美國電話電報（AT&T）的收購計劃；又對支持加州減排法案的車廠展開調查。CNN經常批評特朗普，多次被後者公開指摘；而加州減排法則與特朗普的主張背道而馳。