iPhone熱潮已過？　蘋果推新機勢難扭銷售弱勢

美國蘋果公司將於西岸時間周二（10日）早上10時（香港時間11日凌晨1時），在加州總部舉行秋季發布會，將推出多款新iPhone。然而，不少人預期由於新iPhone缺乏具突破性的新賣點，iPhone持續10年的銷售熱潮可能已達到頂峰，加上中美貿易戰陰霾下，未來訂單減少及盈利下滑的情況，可能將延續至明年。

預料蘋果將推出3款新手機，包括採用6.1吋LCD屏幕的iPhone 11（暫名）、5.8吋OLED的iPhone 11 Pro和採用6.5吋OLED屏幕的iPhone 11 Pro Max，預期售價分別是749美元（約5800港元）、999美元（約7800港元）和1099美元（約8572港元），與去年的價格差不多。

此外，發布會亦會發表新款Apple Watch，其最大改動或是換入 S5 處理器，提升整體效率；而傳聞中的睡眠監察或能透過軟件升級做到。此外有傳新款Apple Watch將推出鈦金屬及陶瓷版本。

雖然有不少人果迷仍期待新款iPhone推出，惟蘋果行政總裁喬布斯早年離世後，新推出的iPhone一直予人欠缺新意，有分析更認為iPhone銷售熱潮已到強弩之末。預期蘋果今次不會推出支援5G功能的iPhone，但競爭對手南韓三星和和中國一加（OnePlus）最近推出5G手機，令蘋果處於下風。

事實上，鑑於「平價版」新機iPhone XR銷量不如預期，蘋果去年底曾向幾間供應商要求削減新款iPhone的生產數量，此外亦要求代工廠富士康及和碩縮減額外生產線，引發外界嘩然。iPhone本年首兩季銷售持續疲弱，今年下半年以至明年勢難以扭轉這個趨勢。