普林斯頓穩坐全國大學之首　學費貴但學生負債率低

美國傳媒周一（9日）公布最新全美大學排行榜，常春藤名校之一的普林斯頓大學再度蟬聯榜首，雖然這間大學的學費同樣令人咋舌，4年學費估計逼近30萬美元（約235萬港元）,

但學生負債率卻只有4%。

《美國新聞及世界報道》（US News and World Report）雜誌發布的最新年度全美大學排名中，普林斯頓大學穩坐美國最佳大學龍頭寶座，緊隨其後的是哈佛大學，哥倫比亞大學和麻省理工學院則並列第3，耶魯大學就排第5。

普林斯頓在多項評鑑指標都取得高分，包括只有1比5的師生比例（student-faculty ratio）、畢業率高達98％、校友捐贈率（alumni giving rate）也有59％。而這間大學貴為全美之首，學費標價同樣高不可攀，一年收費就高達73,450美元（約575,811萬港元），若能順利4年畢業，總學費超過29.3萬美元（約229.7萬港元）。哈佛等其他頂尖大學的學費也相去不遠。

不過普林斯頓大學學生及其家庭多數無須負擔全額學費，因為它給予的獎助學金政策相對慷慨。《美國新聞及世界報道》首席數據策略師莫爾斯（Robert Morse）表示，普林斯頓大學學生的負債率僅4％，是全美大學中最低，全國畢業生背負的學費貸款中間值為7,500美元（約59,000萬港元）。