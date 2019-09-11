東網直擊：新iPhone午夜綠討好　換Mode極方便

美國蘋果公司周三（11日）推出新一代旗艦手機，東網記者於加州「蘋果園」率先試用，發現最多人爭玩的是iPhone 11 Pro Max。新機用上礳紗質感，外觀不及上代的玻璃背搶眼，但就減少了指模問題，也不易沾上臉油，愛整潔人士應該更受落。11 Pro與11 Pro Max的手感跟以往相若，但即使是「細機」單手操作仍有點難度，較難橫跨屏幕對角。顏色以新的午夜綠最討好，看嫌了金、銀及太空灰的話不妨考慮。

全線iPhone 11改用正方形鏡頭模組，實物沒預期中突兀，側面看也只是微微凸起，放在褲袋未有造成不適。Pro機的三鏡頭系統提供超廣角、廣角及長焦距拍攝，按實取景介面可以叫出變焦盤，再用手指拖放就能切換模式，非常方便。實測反應靈敏，而且三個鏡頭拍攝出來的影像無論成像、白平衡或細緻度沒有明顯分別，與部分手機一轉鏡頭便質素暴跌截然不同。

超廣角鏡頭視角達120度，拍出來的景物別具氣勢，也予人強烈臨場感；缺點是有少許變形，略為扣分。夜拍模式會在低光下自動開啟，可惜現場太光未能測試，但從官圖比較，使用後相片亮度及背景清晰度也有大幅提高。新機的前置鏡頭有兩大功能令記者印象深刻，一是慢動作錄影，最高每秒120格。記者揈頭測試，重播時臉部會「崩壞」變形。效果爆趣！另一個是橫置手機自拍時，系統會自動變廣角，方便群拍。另外。全線iPhone 11均內置A13 Bionic處理器，打機非常流暢，玩一段時間測溫槍顯示機背僅攝氏35度左右，略帶微溫，證明散熱不俗。

iPhone 11提供6色機身，實物顏色較iPhone XR淺，當中的綠色較像Tiffany Blue，相當特別。另外，iPhone 11主要是少了變焦鏡，但售價平一截；部分受訪者也指，被其高性價比所吸引。整體來說，今次一系列新產品均在水準之內，可惜是大部分功能跟傳聞一樣，減低了驚喜，而且預先以為會推出的逆向充電最後竟然落空，期待下一代能真正引入。

特派記者陳志滔加州報道