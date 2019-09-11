新聞背後：特朗普博爾頓「分手」　細看5大分歧

美國總統特朗普「怒炒」上任以來第三任國家安全顧問博爾頓，指明是因為兩人就多項議題存在強烈分歧。鷹派的博爾頓主張軍事上先發制人等強硬手段，與特朗普尋求外交解決的作風背道而馳，有美媒就列出引起兩人衝突的5大範疇。

●阿富汗

針對終結18年衝突的阿富汗和平協議，以博爾頓為首的官員一直指塔利班武裝組織不可信而反對，認為美軍大可於無談判下從阿富汗撤兵。言猶在耳，特朗普與對方領袖的秘密會面，最終因有美軍被殺而臨門告吹，令特朗普被迫面對現實。不過，有支持談判的官員指摘，衝突是因為博爾頓公開表示反對而引致。

●北韓

作為首位踏足訪問北韓的美國在任總統，特朗普向來將化解美朝衝突、促成兩國無核化談判，視為個人外交政策成就之一。即使朝方近月頻頻試射挑釁，他亦輕描淡寫表示北韓無違反信任。相反，博爾頓直斥北韓試射違反聯合國安理會決議，與特朗普的態度大相逕庭。

●伊朗

博爾頓上任以來在伊朗核威脅問題上盡顯「鷹派」本色，主張大舉增兵中東應對伊朗，去年更推動特朗普退出核協議，甚至對伊朗實施經濟制裁，一時間在特朗普內閣的影響力一時無兩。可惜鐵拳政策反令波斯灣局勢升溫，特朗普6月拒絕博爾頓就伊朗擊落無人機一事進行軍事報復的提議，近日更表示願無前設晤伊朗總統魯哈尼，顯示兩人對伊朗的外交立場走遠。

●委內瑞拉

委內瑞拉局勢動盪，特朗普試圖扶植自立為看守總統的反對派領袖瓜伊多成立政府，驅逐俄羅斯及古巴支持的總統馬杜羅政府，為此不斷加強對馬杜羅政府的制裁，可惜因美方的地區影響力遜於預期未果。特朗普自此開始卻步，惟博爾頓仍不識趣要求美國施壓。

●俄羅斯

俄羅斯吞併克里米亞半島後與烏克蘭紛爭不斷，博爾頓上月公然為支援烏克蘭抗俄大打包票，可惜白宮未有意欲表態，近日更推遲對烏克蘭政府的軍事援助計劃，有傳是因為特朗普私下不滿烏克蘭政府腐敗表現。另外，博爾頓屢就俄羅斯干預美國選舉問題警告對方，儼然踩特朗普痛腳。