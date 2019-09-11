華府外交政策劇變　或為美伊談判掃除障礙

美國國家安全顧問博爾頓「被下台」，意味着總統特朗普政府的外交政策出現戲劇性轉變。隨着特朗普剷除內閣少數派反對聲音之一，外界憂慮此後華府的外交政策將會失衡。

特朗普起初以共和黨身份參選時，避談自己在外交政策問題上與共和黨傳統保守觀念未有共識，但承諾自己會帶來改革新風氣。而博爾頓上年上任時適逢政府部分溫和派離去，他與國務卿蓬佩奧同為鷹派，雖然作風極端鷹派但經驗豐富，特朗普一度視其反對意見為一種優勢。儘管出現左右手為同一派系的局面，惟特朗普出乎意料地選擇外交對話而非軍事衝突，改寫了美國的外交政策劇本。

特朗普不但曾向博爾頓就伊朗問題上的分歧大發雷霆，近日更表示願無前提下與伊朗總統會面，未認真準備就倉卒參與國際談判的決定廣受批評。外界預料，隨着博爾頓掛冠離去，特朗普政府失去一位經驗豐富的政策制定者，不過消除了建議交戰的聲音，為未來阿富汗和平協議、美伊會晤等鋪平道路及創造新機會，不排除會加強與伊朗等國的外交。

蓬佩奧身為特朗普的重要盟友，此後在政府中的角色將更顯重要。美國企業研究所（AEI）則表示，博爾頓的離開雖為美伊談判打開大門，但會令以色列等美國主要中東盟友擔憂，而增添外交政策的不確定性並非好事。