最具創新力CEO排名僅1女性上榜　《福布斯》捱轟

美國財經雜誌《福布斯》上周公布2019年全美最具創新力的行政總裁排行榜，多間知名巨企的行政總裁上榜。不過，網民發現排行榜竟然有99人是男性，僅得1名女性，排第75，惹來部分人不滿，批評雜誌不公平。雜誌編輯承認遴選方式有問題，會成立小組研究更公平的排名方法。

根據排名，亞馬遜公司始創人貝索斯、電動車公司特斯拉行政總裁馬斯克、社交網Facebook始創人朱克伯格依次排頭3名，唯一上榜女性是羅斯百貨（Ross Stores）的行政總裁倫特利爾（Barbara Rentler），雜誌甚至沒有刊出她的照片。

有女性行政總裁隨即批評《福布斯》，指自己就算不上網搜尋都想得出100名具創新力的女性。編輯萊恩（Randall Lane）承認排名方法有缺陷，宣布成立特別小組研究為何會有「漏網之漁」，如何令排行榜更公平。他指出，人選不是記者自己挑選，是按由楊百翰大學一名教授設計的方式計算。

上榜行政總裁帶領的企業，市值必須超過100億美元（約780億港元），而在標普500的上市公司中，女行政總裁人數僅佔5%，因此女性打入100強的機率會低於男性。以公司市值作為先決條件，而非以綜合方式評斷行政總裁的創新能力，令榜單失真。