30多年前出土恐龍化石　終證屬新品種翼龍

加拿大艾伯塔省30多年前曾出土一批恐龍化石，當時專家認為牠是屬於神龍翼龍科的風神翼龍（Quetzalcoatlus）。惟英國有古生物學家近日研究一批在其後出土的化石後，證實該恐龍其實是活於約7700萬年前白堊紀的新品種食肉翼龍。

英國倫敦瑪麗皇后學院古生物學家霍恩（David Hone）及其團隊，研究收藏於艾伯塔省立恐龍公園的化石。他們從一些幼年恐龍的翼、腿、頸及胸骨，以及一塊保持完好、應屬於一隻成年恐龍的巨型頸骨，推斷該名為Cryodrakon boreas的新品種翼龍外形像長頸鹿，有長腿和短小軀幹，翼展約10米，重達250公斤。霍恩等又推斷，該種恐龍以捕食小型哺乳類動物、蜥蜴、甚至是年幼恐龍維生。

霍恩表示，古生物學家之前把Cryodrakon boreas錯認為同屬神龍翼龍科的風神翼龍。神龍翼龍科恐龍活於7400萬至7700萬年前，除了南極州和澳洲外，其餘各大洲的內陸地方都有其身影。霍恩指只有活於近河海的恐龍，其化石才會保存得較完好，因為牠們的遺體被一層又一層的沉積物掩埋，但他們今次研究的化石仍保存完好，實屬罕見。有關研究刊於近日出版的《古脊椎動物學期刊》。