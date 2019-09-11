Apple TV+現身　欲搶Netflix串流龍頭地位？

蘋果公司除了發布新型號iPhone、iPad及Apple Watch外，也推出影片串流服務Apple TV+及遊戲訂閱服務Apple Arcade。有分析指，蘋果公司欲以優惠的月費價錢吸引用家，令Apple TV+逐漸取代影片串流行業龍頭Netflix。

Apple TV+串流服務將於11月1日上架，提供多個原創電視節目及電影，如劇情片《The Morning Show》與《Dickinson》、科幻片《For All Mankind》及紀錄片《The Elephant Queen》。全球100個國家的用家也可使用Apple TV+的服務，蘋果指，稍後會推出更多新影片。Apple TV+的月費約38港元，購買iPhone、iPad或Apple TV等產品會附送一年Apple TV+服務。

目前Netflix的基本方案月費為63港元，比Apple TV+的月費高出接近一陪。有專家原本預計蘋果公司會將其月費設為8至10美元（約62.4至78港元）。而蘋果公司一向被指會將產品的售價定得較高，以凸顯品牌的尊貴。有分析指，是次蘋果公司以「平民價」提供Apple TV+服務，顯示其挑戰Netflix地位的明確目的。

此外，在今年初公布的Apple Arcade遊戲訂閱服務也在會上宣布推出日期。用戶只需繳付月費就可以盡玩服務提供的所有遊戲，當中包括多款獨佔遊戲；知名遊戲公司Konami、Capcom及Annapurna均派代表到大會撐場。服務將會在9月19日起在全球150個國家及地區推出，除上述三個廠商，尚有其他多個廠商提供遊戲，約100款遊戲同時首發，月費4.99美元（約39港元）。不過蘋果的香港官網未見有相關介紹，相信香港暫未提供Apple Arcade服務。