特朗普致電博爾頓前任訴思念　3任國安顧問不足2年任期

美國全國廣播公司（NBC）周三（11日）披露，剛被解僱的國家安全顧問博爾頓「失寵」早有預示，總統特朗普甚至多次致電博爾頓的前任麥克馬斯特，大呻想念對方，並就多項國安問題徵詢其意見。麥克馬斯特拒絕置評。

報道指，特朗普於博爾頓上任半年後，即去年秋天開始致電麥克馬斯特，最近一次通話是在幾個月前，兩人曾談及國防部部長人選和伊朗等問題。有白宮前官員指，麥克馬斯特的電話號碼並非名列特朗普的聯絡簿首位。另外，特朗普亦惱怒於博爾頓在伊朗及委內瑞拉等問題表現出決策者形象，兩人幾近沒有交談。

報道亦指出，特朗普「炒人前搵前任」已非新鮮事，他解僱前白宮幕僚長凱利時，亦曾致電第一任的普里伯斯。消息人士認為，美國北韓政策特別代表比甘或成繼任人選，因為他如國務卿蓬佩奧一樣，尊重總統決定，不會越俎代庖，其他人選有美國副國務卿沙利文及美國駐德國大使格雷內爾。

特朗普政府前國家安全顧問及在任時間

第三任：博爾頓

2018年4月9日至2019年9月10日，上任約1年5個月

第二任：麥克馬斯特

2017年2月至2018年4月，上任約1年3個月

第一任：弗林（將於12月判囚）

2017年1月23日至2月13日，上任約36日