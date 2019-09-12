貿戰令美國龍蝦業界雪上加霜　加拿大業者鞏固龍頭地位

美國緬因州大量出口龍蝦到中國，但中美貿易戰之後，中國把訂單轉往加拿大，美國的龍蝦出口量大跌超過8成。圖為緬因州活龍蝦。（美聯社圖片）

美國總統特朗普發動對中國的貿易戰，雙方互相加徵高額關稅，許多專家分析哪些國家地區與產業在這場貿易大戰中獲益，被點名的有越南、南韓等等。不過有個意外的大贏家卻較少被提及，它是中國富裕階層在這段期間吃出來的「世界第一」：加拿大龍蝦。

英國《衛報》報道，加拿大的龍蝦業近年來處於史上最蓬勃時期，龍蝦價格創下歷史新高。造成這個短期現象是因為貿易戰打到後來，中國開始對美國進口活龍蝦課徵高額關稅，貿易戰雖被迫應戰，中國富豪們的龍蝦還是要吃，於是他們把龐大胃納量轉向加拿大。

報道說，加拿大今年出口的活龍蝦數量是去年的2倍，預計加拿大龍蝦在全球市場的份額會持續快速增長，2025年將超過30億美元（約235億港元），這個數字是2010年的3倍，而大部份的買主都在亞洲，尤其是中國。

9年前中國很少人會買進口活龍蝦，但快速增長的中產階級和富人階層刺激了對活海鮮的需求。前幾年美國和加拿大向中國出口的龍蝦數量大致相同，但到今年6月，美國龍蝦最大的出口地緬因州，只供應大陸15％的龍蝦，而加拿大的市場份額暴增為85%。

報道表示，今年7月特朗普再調高中國貨品關稅後，中國的反制措施也讓美國龍蝦業界雪上加霜。加拿大則更加鞏固其市場支配地位，成為世界上最大的龍蝦供應商。

對美國龍蝦業界來說，苦日子還不知要熬多久。今年前半年，美國出口到中國的龍蝦為220萬磅，而去年同期則是1200萬磅，只剩不到2成。緬因州龍蝦業者說，從未經歷過如此黯淡的市況，過去的一年，他們對中國的出口已幾乎完全停止，因此必須解僱半數員工。

這場貿易戰帶給美國龍蝦業界與漁民的痛苦可想而知，但目前仍沒有任何迹象顯示美國政府了解他們的困境，黯淡的前景仍看不到盡頭。

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