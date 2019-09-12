特朗普留撤制裁後路　魯哈尼：若制裁持續談判無意義

美國總統特朗普周三（11日）警告伊朗停止進一步提煉濃縮鈾，但保持撤掉所有針對伊朗制裁的可能性，相信是希望為與伊朗總統魯哈尼對話鋪路。魯哈尼則重申，若美國不撤掉全部制裁措施，就算美伊元首有機會面對面對話也不會有用處。

特朗普在白宮表示，容許伊朗大量增加濃縮鈾存量將「非常、非常危險」，但當被問到會否放寬對伊朗的制裁換取與伊朗領袖對話，他就說：「我們等着瞧吧。」特朗普認為伊朗會希望和美國達成協議，因為「他們的經濟處於非常困難時期，而制裁措施也愈來愈嚴厲」，他說：「我們不能讓伊朗擁有核武，他們也永遠不會擁有核武，如果他們一直想着提煉濃縮鈾，他們可以忘掉這件事。因為這是很危險的事，非常、非常危險，好嗎？」不過他指出美國以「很高層面」對待北韓和伊朗，他說：「我認為伊朗很有潛力，他們都是難以置信的人，我們並非尋求政權更替，我們希望可以達成協議，但如果不行也不算甚麼。」

魯哈尼周三則和法國總統馬克龍通電話，他向馬克龍表示，除非美國撤回制裁措施，否則他和特朗普會面也是徒然。伊朗政府官方網站引述魯哈尼在通話中說：「伊朗政府、國會和人民見到的是，只要制裁措施持續，和美國談判沒有意義。如果我們和歐洲方面能達成協議，我們已準備好重新遵守2015年核協議的承諾，不過伊朗和6國會談的情況，只有在所有制裁措施都被撤銷之後才會重演。」