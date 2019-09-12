特朗普連珠炮發　斥博爾頓對朝政策是「災難」

美國「鷹派」國家安全顧問博爾頓被革職後人走茶涼，總統特朗普周三（11日）大數他的缺點，指博爾頓在對朝政策上是一場「災難」；在委內瑞拉問題上則表現「出格」，而且與重要的政府官員交惡。有指白宮擬以國務卿蓬佩奧，接替博爾頓，兼任國家安全顧問。

特朗普在白宮受訪時指，博爾頓在北韓、伊朗、委內瑞拉等問題上行差踏錯，包括因要求北韓按「利比亞模式」棄核而得罪朝方：「當博爾頓談及利比亞模式時，我們非常沮喪……真是一場災難」「他用這點與北韓達成協議？我不怪金正恩之後所言，他不想和博爾頓有任何關係。這並非強硬問題，而是說這種話並不明智。」

特朗普稱博爾頓對委內瑞拉的看法「太過分」，澄清自己並不同意，但未有詳細解釋。當被問及會否考慮放鬆對伊制裁、為美伊對話鋪路時，他表示目以待。特朗普又指摘博爾頓態度粗暴強硬，總結他與政府做法「神離」，希望能與對方和平分手。

有分析人士指，博爾頓離職造成的人事變動或會有助美國重啟六方會談，但不會減低美方說服平壤棄核的難度，實現情況仍有待觀察。另外，追隨博爾頓多年的3名高級助手周三請辭，包括國家安全委員會發言人馬奎斯、其公關總監廷斯利（Sarah Tinsley）及調度員薩米埃朗（Christine Samuelian），有官員指馬奎斯人緣極佳，在協調政府訊息上作用重要，他正尋求政府內其他職位。

由特朗普提名的新任國家安全顧問名單已出爐，據指均是與特朗普政府關係密切的保守派人士，不少是熟悉的白宮面孔，包括國務卿蓬佩奧屬意的美國署任國家安全顧問凱洛格及美國伊朗事務特別代表胡克、美國北韓政策特別代表比甘、前副國家安全顧問沃德爾（Rick Waddell），其他考慮人選則包括人質事務總統第一特使奧布賴恩及美國駐德國大使格雷內爾。