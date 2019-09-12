杜魯多解散國會　下月大選或未能單獨執政

加拿大總理杜魯多周三（11日）在總督帕耶特（Julie Payette）同意下解散國會，準備下月21日舉行大選。杜魯多指本屆政府在經濟、氣候方面均取得發展，呼籲選民支持連任。惟民調顯示杜魯多民望下滑，自由黨或未能取得單獨執政黨的地位。

杜魯多主張性別平等、同性戀權利及環境等問題，並以「選擇前進」為其競選口號，指政府在過去4年創造逾百萬職位，讓90萬人脫貧。他又表示現屆政府的工作才剛開始，如該國和美國、墨西哥的自由貿易協定尚未在國會通過，呼籲選民思考是否要加拿大回到保守黨政府失敗的緊縮措施。目前杜魯多已展開競選活動，首站將到溫哥華拉票。

在野保守黨領袖謝爾（Andrew Scheer）則批評，自由黨政府令民眾生活成本增加，又指摘杜魯多外交疲弱，加上曾在埃森蘭萬靈（SNC-Lavalin）涉賄一案中說謊，認為他已失去管治的道德權威。另外，民調顯示目前自由黨及保守黨的支持率不相上下，保守黨佔約3成，而自由黨則獲34.6%支持率。