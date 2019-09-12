與逾半提告者和解　普渡製藥賠120億美元

美國鴉片止痛藥藥廠普渡製藥，日前因藥物成癮問題遭全國逾2000個地方政府民事控告。普渡製藥周三（11日）與逾半提告者達成一項臨時和解協議，將賠償120億美元（約940億港元）及放棄公司擁有權；其餘提告者明言拒絕和解，預料將繼續法律訴訟。

根據協議，普渡製藥考慮到正在開發的藥物價值和未來利潤，將申請結構性破產及賠償120億美元（約940億港元），或因此將無需接受下月聯邦法院審判。由於薩克勒（Sackler）家族持有普渡製藥，該家族將負責當中1/4賠款、放棄公司擁有權、及出售旗下另一間製藥公司以籌得15億美元（約117萬港元）賠款。

亞利桑那州總檢察長布爾諾維奇（Mark Brnovich）指受害者能透過協議，最快捷、可靠地得到救援。惟俄亥俄州檢察長約斯特（Dave Yost）認為案件未解決，指仍有多個重要州份拒絕和解，包括康涅狄格州、麻省、及賓夕凡尼亞州等。

康州華裔總檢察長湯偉麟（William Tong）指，普渡製藥造成痛苦、死亡和破壞的範圍和規模，遠遠超過他們迄今為止提供的任何東西，稱自己的立場從未改變，並會讓薩克勒家族負上責任。賓州總檢察長夏皮羅（Josh Shapiro）則認為，協議是對受害者的「一記耳光」。

普渡製藥表示會繼續與所有提告者協商，並向受影響社區提供數十億美元和救援藥物，以全面解決訴訟。另外，薩克勒家族亦指將努力解決事件，「並把資源用於全國各地正在遭受痛苦及需要援助的患者、家庭和社區」，又稱提供資金才是解決公共衞生危機的實際方法，而不是無休止的訴訟。