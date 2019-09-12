追擊最年輕女眾議員　共和黨派26歲移民後裔選國會

美國民主黨籍、29歲的奧卡西奧-科迪斯是該國最年輕女眾議員，共和黨日前決定派26歲移民女後裔勞夫（Catalina Lauf）出戰眾議院選舉，若她當選就可取代奧卡西奧-科迪斯成為最年輕女眾議員。有指共和黨派與奧卡西奧-科迪斯背景相似的女將出戰，是為了抗衡民主黨。

奧卡西奧-科迪斯出身於波多黎各裔基層家庭，被視為拉丁年輕女性的代表，她去年勝出紐約州第14選區的眾議員選舉。勞夫則來自伊利諾伊州，她將競選該州第14選區的眾議院代表。其父親是小商人，其母則是合法的危地馬拉移民。勞夫曾擔任特朗普政府商務部的顧問。雖然身為拉丁美洲移民後裔，但她非常支持特朗普的移民政策。她指，特朗普不是種族主義者，他只是在盡力保護美國，加強移民法是有必要的。

勞夫表示：「我母親及祖母，及其他合法拉丁美洲移民，也感到被侮辱，因為有人無從合法途徑移民。移民是有程序的，要遵守法律。」勞夫指，不介意別人將她跟奧卡西奧-科迪斯比較，因為她不反對任何人，她只支持美國。她呼籲奧卡西奧-科迪斯及其他少數族裔民主黨人：「團結就能成功，分裂造成失敗。」