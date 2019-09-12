46年來首次　傳蓬佩奧或兼任國家安全顧問

美國總統特朗普辭退國家安全顧問博爾頓後，心中已有5名心儀接任人。不過，有美媒披露，白宮有意讓國務卿蓬佩奧兼任國家安全顧問。若成事，將是美國事隔46年再有國務卿兼任國家安全顧問。有官員則擔心蓬佩奧在政府會佔支配地位，特朗普或覺得他權力過大。

美國有線電視新聞網絡（CNN）周四（12日）引述官員消息指，博爾頓走後蓬佩奧成為特朗普主要的外交政策顧問，蓬佩奧暫代國家安全顧問的角色，特朗普對此感滿意。若獲任命，蓬佩奧將是美國第2位兼任國家安全顧問的國務卿。首位是前國務卿基辛格，他於尼克遜政府時代先出任國家安全顧問，後於1973年被委任為國務卿，兼任兩職長達2年。

現時不知特朗普是否真有其意，但蓬佩奧已提交了一份人選名單供特朗普考慮。蓬佩奧與博爾頓一向不咬弦，知情人士透露前者與妻子出席華盛頓一個慈善組織晚宴時，與朋友笑談博爾頓被炒。

特朗普周三（11日）被問及人選問題時，聲稱心中有5名「非常想當國家安全顧問的人」，大讚他們非常高質。CNN指，候選的均是與特朗普政府關係密切的保守派人士，不少是熟悉的白宮面孔，包括國務卿蓬佩奧屬意的美國署任國家安全顧問凱洛格及美國伊朗事務特別代表胡克、美國北韓政策特別代表比甘、前副國家安全顧問沃德爾（Rick Waddell），其他考慮人選則包括人質事務總統第一特使奧布賴恩及美國駐德國大使格雷內爾。