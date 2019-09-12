商務部：華企已就購美農產品詢價　包括大豆與豬肉

商務部周四（12日）下午舉行第2次例行新聞發布會，發言人高峰表示，中方企業已開始就購買美國農產品進行詢價，包括大豆、豬肉。另他指，中美雙方正在就第十三輪中美經貿高級別磋商有關安排進行溝通，而中方談判的底線沒有變化。

美國對2500億美元（約19500億港元）中國輸美商品加徵關稅，將從下月1日延遲到下月15日。高峰表示，對美方釋放的善意的行動表示歡迎，據了解，中方企業已開始就採購美國農產品進行詢價，大豆、豬肉都在詢價範圍內，希望中美雙方相向而行，為磋商創造良好條件。

對於中方近日公布第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單，包括16項商品。高峰指，排除商品的審核標準有三方面，一是尋求商品替代來源困難；二是加徵關稅對申請主體造成損害；三是加徵關稅對行業造成重大負面的結構性影響或帶來嚴重社會後果。他續指，下一步，國務院關稅稅則委員會根據企業申請，適時公布後續的排除清單。

針對國內肉類、雞蛋的價格自今年9月開始上漲，但漲幅趨緩，上周已有36個城市的肉類、雞蛋價格漲幅均有回落；蔬菜、水果價格亦小幅回落。高峰表示將與有關部分和地方加強產銷銜接，拓寬貨源渠道，增加供應豬肉、羊肉、牛肉及家禽的供應，適時投放中央和地方儲備凍豬肉和牛羊肉，確保節日市場穩定供應。

另高峰表示，今年前8個月，全國新設立外商投資企業27704間，實際使用外資6040.4億元（人民幣‧下同，約6700億港元），同比增長6.9%。

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