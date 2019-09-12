美媒：華擬分拆貿易政治議題　與美雙軌談判

中美即將重啟貿易談判，美媒周四（12日）報道，中國擬改變談判策略，採取雙軌並行的談判模式，把貿易及政治問題分開處理，希望在部分緊急議題上取得突破。分析相信，美方不會輕易接受中方的分拆建議。

《華爾街日報》引述知情人士報道，中方為準備下月在美國華盛頓的談判，正擬定增購美國大豆及豬肉等農產品、讓美國企業更容易進入中國市場、加強保護知識產權的計劃，以表達願意履行對美方的承諾。中國同時希望採取雙軌談判模式，把議題分為貿易及政治兩類，貿易方面繼續由中國國務院副總理劉鶴牽頭，與由美國貿易代表萊蒂澤率領的美方團隊談判，並再另外成立新的小組專責處理地緣政治問題。

報道指，北京打算分拆貿易及政治問題，或會與華府在分類問題時出現分歧，例如美方主張數據傳輸及雲端技術是國家安全問題，中方則認為這是貿易及投資議題。消息指劉鶴早前曾稱美國的要求有40%可以立即解決，另有40%是要持續談判，餘下的是不能談判。

分析認為中方在談判前改變策略，顯示北京愈來愈想繼續談判。美國總統特朗普宣布延遲調高2500億美元中國貨的關稅，或為中方帶來更多時間，但相信下月談判取得進展的機會微。

中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁