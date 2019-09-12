性侵案檢控率僅8%　警涉冷待原住民案件

美國近年屢爆執法濫權風波，其中警察針對非白人疑犯的手法亦多次惹議。有美媒就此走訪阿拉斯加州，披露當地原住民控訴性侵案件長期被警方冷待的情況。報道指，性侵受害人未獲支援的情況在阿拉斯加州小城諾姆絕非鮮見，當地自2008年至2017年的10年間，性侵舉報的拘捕檢控率僅得8%。

阿拉斯加原住民蘇茜（Susie）接受美聯社訪問，指自己近年安居於海邊苦寒村落，一直不敢回到諾姆。她指強姦自己的犯人仍居於諾姆，她說︰「我很怕會撞見他，怕想到他可能會做的事。」蘇茜指控，她當時向警方報案，警員卻以疑犯聲稱雙方是你情我願性交為由，要求醫護人員無需為蘇茜作檢驗。案件就此不了了之。

性侵受害人和社運人士指控，諾姆警方往往對阿拉斯加原住民的性侵案件愛理不理。諾姆的居民少於4000人，當中一半是原住民，而所有警員均非原住民。數據顯示，諾姆警方在2008年至2017年間共接獲372宗性侵指控，但10年來只作出30次檢控、即佔8%。但另有統計顯示，國內另外6個警區的檢控率近19%。

當地更有發生少女登上警車後人間蒸發的案件，加深居民對警方的不信任。在缺乏支援下，案件受害人只得暗中建立組織，推動正視當地性暴力等罪案，期望獲得社會關注。阿拉斯加州地廣人稀，諾姆只得20多名警員駐守，當地總檢察長埃爾斯曼（John Earthman）為警方辯護，指難以回應所有舉報。