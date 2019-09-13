與管理機構達成和解　Google要提醒員工有言論自由

美國互聯網巨企Google早前遭兩名現任及前任員工向全國勞資關係委員會（NLRB）投訴，指控公司限制他們的言論自由，並因他們的言論將他們解僱及處分；周四（12日）《華爾街日報》報道指，NLRB與Google達成了和解，下令Google要提醒員工享有公開討論政治和工作議題的權利。但Google在回應報道時，否認和解協議影響到有關員工在公司內發表政治意見的更新指引。

報道指出，NLRB早前接獲兩宗投訴，其中一宗來自曾在Google任工程師的切爾內基（Kevin Cernekee），他聲稱自己在公司內部通訊軟件發表右傾的政治言論後遭到報復並被炒。Google方面則指，切爾內基被解僱的原因是濫用公司設備，包括下載公司的機密文件到私人電腦。

第2名設訴者的身份則沒有公開，他聲稱自己在Facebook發表關於Google高層的負面言論後遭到處分。

消息人士指，NLRB調查後與Google達成和解，Google被下令要提醒員工他們有向媒體和同事發言的自由，無須問准上司亦無須理會公司認為是否恰當，也可發表對職場和薪酬等有關工作問題的意見，亦可以發表政治言論。

其後Google發言人在回應報道時則稱，在和解協議下，公司同意要通知員工他們在全國勞資關係法之下享有的權利，不過協議「絕對沒有提及政治活動」，與公司較早前更新的指引「沒有關係和沒有影響」。Google在上月更新的指引，要求員工專注工作，不要與同事展開激烈的政治辯論。

切爾內基在投訴中要求復職和補回薪金，而NLRB亦希望Google能收回向他發出的警告信；不過，和解協議並無正式斷定Google是否有錯，亦沒有給切爾內基復職及補薪。兩名投訴者的代表律師已對和解協議提出書面反對，並認為應設聽證會讓兩位事主發表他們的看法。

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