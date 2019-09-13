衞星圖片驚現汽車沉池塘　尋回失蹤22年佛州男子遺骸

美國佛羅里達州萊克沃思（Lake Worth）一名男子於22年前失蹤後音訊全無，直至近日有人透過衞星圖片，意外發現一輛汽車沉沒在鄰居後園附近的池塘，警員在車內發現一副骸骨，周四（12日）證實是失蹤多年的男子。初步調查相信，死者因汽車失控而連人帶車沉沒，最終淹死在池塘中。

40歲男子莫爾特（William Earl Moldt）在1997年11月7日失蹤，失蹤前曾在酒吧消遣，但他並非嗜酒如命的酒客。莫爾特於晚上9時半左右致電女友，稱即將回家，但在獨自駕車時失蹤，相信他當時沒有喝醉。

失蹤案直至近日水落石出，14個月前剛搬至萊克沃思定居的費伊（Barry Fay）獲鄰居前夫通知，從Google Earth地圖發現有汽車沉沒在他的後園附近池塘。滿腹狐疑的費伊於是出動航拍機視察，最終證實一輛汽車沉沒在塘邊。費伊事後曾聯絡前屋主，對方稱一直沒有發現湖中有汽車，並對事件感到震驚。

棕櫚灘縣警辦公室發言人巴貝拉表示，一名前居民聯絡現任屋主，指放大衞星圖片後，發現一輛白色汽車沉沒在池塘，警員於上月28日接獲報案，在水中吊起已嚴重鈣化的汽車，車內發現1具骸骨，證實是失蹤多年的莫爾特。不過，警方目前未清楚莫爾特的汽車如何墮進池塘，該地當時是建築工地一部分。