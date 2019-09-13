民主黨內彈劾意見鬧分歧　或損搖擺州分支持

美國民主黨控制的眾議院眾議院司法委員會周四（12日）通過決議，加強對總統特朗普的調查以決定是否提出彈劾。美媒分析指，民主黨內部對彈劾特朗普一事鬧分歧，通過決議反令該黨在選情上處於兩難位置。

報道稱，民主黨籍眾議院議長佩洛西回應決議時，未有用上「彈劾調查」的字眼，顯示民主黨內部對彈劾特朗普的意見分歧；而司法委員會未有尋求或獲得全體眾議院的投票授權，是因民主黨的核心會議中缺乏必要的支持。佩洛西發出的混合信號，令對彈劾持謹慎態度的溫和派議員，和支持彈劾的議都感到疑慮及失望。

分析指，最大的問題是，雖然民主黨的基礎選民強烈支持彈劾特朗普，但全國大多數人都反對彈劾。佩洛西憂慮彈劾調查過程會引起黨內分歧，最終不但無法令特朗普被罷免，更可能令民主黨在傾保守選區失去支持。蒙茅斯大學最新民調可見，有60%受訪者反對彈劾特朗普，但自稱民主黨支持者的人，高達70%支持彈劾。

另一邊廂，共和黨人似乎已接受彈劾調查，以提出修改決議。共和黨亦指摘民主黨人出於政治目而彈劾總統，加緊在搖擺州份抨擊民主黨議員「跳上彈劾列車」。