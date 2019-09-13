搞笑諾貝爾獎揭曉　日本學者研究小童口水獲化學獎

2019年搞笑諾貝爾獎（Ig Nobels）周四（12日）在美國哈佛大學揭曉。今年各獲獎研究繼續騎呢搞笑得來又無厘頭，有科學家因為研究樹袋熊排出方塊狀糞便的方式和成因獲物理學獎、研究小童每天口水分泌量獲化學獎等。然而，有些獎項並非得啖笑，還能實際應用，例如獲工程學獎的伊朗工程師，發明的自動換尿布機去年就獲得美國專利。

搞笑諾獎創立於1991年，一如以往大會邀請真正的諾貝爾得主擔任頒獎嘉賓，今年有4位出席頒獎。每個獎項的得主可獲一個獎盃，以及100萬億元津巴布韋幣，該貨幣因通脹不斷貶值，其實金額只得約港幣3元，聊勝於無。

大會安排每名得主有一分鐘時間發表得獎感言和致謝，超時的話會有一名8歲女童上台，對着得獎者不斷大叫：「收聲！好悶！」請他落台。頒獎典禮儀式尚包括迷你音樂劇，今年主題是「習慣」，以及全場一起放紙飛機。除了搞笑，頒獎禮也有嚴肅的一面，大會今年特別向於去年12月，以95歲高齡去世的2005年真正諾貝爾物理獎得主格勞伯致敬。

各獎項列表（部分）：

化學獎：日本明海大學醫學系教授渡部茂團隊，評估不同食物對兒童唾液分泌量的影響

物理學獎：美國喬治亞理工學院研究樹袋熊以何種方式排便，以致其糞便呈方形

工程學獎：伊朗工程師法拉巴希發明自動換尿布機

解剖學獎：法國兩名科學家測量未穿衣服和穿衣服的法國郵遞員，兩側陰囊溫度不對稱性

經濟學獎：荷蘭微生物學家沃斯團隊，測定哪個國家的紙幣最容易傳播危險的病菌

心理學獎：德國符茲堡大學社會心理學家斯塔克發現，嘴裏叼一支筆會讓人微笑，因此令人更快樂，但後來又發現事實並非如此