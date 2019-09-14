大學收生賄賂醜聞　荷里活影星判囚14日

轟動美國的招生欺詐案有新進展，曾參與電視劇《靚太唔易做》的荷里活影星菲莉斯蒂夏夫曼（Felicity Huffman），因通過賄賂以協助女兒入讀名校，成為首位被判刑的父母。她周五（13日）被判囚14日，同時被罰款3萬美元（約23.4萬港元）、進行250小時社會服務令。

56歲的菲莉斯蒂夏夫曼在庭上稱很對不起女兒，又向受影響學生、其家長和大學致歉，並對自己所作的行為感到羞恥。法官塔爾瓦尼（Indira Talwani）認為，案件的憤怒之處在於這個體制已被金錢和特權扭曲，但她仍然採取行動取得更多的優勢。

控方一開始要求法庭將菲莉斯蒂夏夫曼判囚一個月，惟其代表律師指，她支付的賄款較少，且女兒沒參與其中，故其罪行比其他涉案者較輕。案情指，菲莉斯蒂夏夫曼向收生顧問辛格（William Singer）支付1.5萬美元（11.7萬港元），以提高其女兒在學術能力評估測試（SAT）的分數。

案件涉及美國多間名牌大學，包括包括耶魯大學、史丹福大學，而被告多達51人，被視為聯邦司法部起訴過的最大宗高校招生醜聞。