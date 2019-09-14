斯諾登首談逃亡歷程　斥華府騎劫憲法遏制人權

美國中央情報局（CIA）前特工斯諾登將於美國憲法日、下周二（17日）推出回憶錄，首度披露自己獲國家安全局（NSA）招攬、逃亡經過及心路歷程，斥美國情報系統騎劫憲法，指摘政府憑藉科技壓制人權。

斯諾登新書《永久紀錄》（Permanent Record，暫譯）中透露雙親都為政府工作，母親是NSA文員，父親則在海岸防衞隊工作。他對科技感興趣，幼童時自行拆開及重新組裝任天堂控制器，青年時期則迷上黑客技術，成功入侵洛斯阿拉莫斯國家實驗室的電腦系統，其後成為NSA外判工。他又透露，當局監控系統「XKEYSCORE」幾乎包含所有性別、種族和年齡人士的資料，以此收集、瀏覽、及追蹤人們的互聯網紀錄。

在回憶錄中，斯諾登直指情報系統威脅民眾自由，自己是別無選擇才公開秘密。他又警告，美國政府透過科技混淆真假資訊，以令傳媒失去合法性，來達到壓制人權和支持專政運動目的，導致「全球陷入前所未有的混亂」。

斯諾登於2013年公開美國監控計劃後逃亡至香港，他指當時已知無可能再回到美國，形容自己就像將死之人，把全部存款放進金屬盒留給妻子，又刪除及加密電腦所有內容。他現時與妻子居住在俄羅斯首都莫斯科。斯諾登逃亡後曾多次與新聞自由基金會展開網上會議討論公民自由，外出則會喬裝低頭，惟仍曾被遊客認出並要求合照。