台灣冀美國國會通過審議　盡快完成採購F16V

美國國務院上月批准向台灣出售66架F16V戰機，軍售案等待國會審議。國務院政治軍事局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）周四（12日）表示，台方近日示意，一旦美國國會外交委員會完成審議，便會盡快完成採購F16V。彭博社報道指，台灣是第4個獲得F16V的客戶，排在巴林、斯洛伐克及保加利亞之後。

庫珀表示，美台雙方均致力推動盡快完成採購F16V，他強調美方在軍售時不僅考慮對方的安全需要，同時亦關注對方的財政預算。目前未有迹象顯示美國國會否決對台出售F16V，一旦通過，台灣必須提交正式報價書，並簽署附有交付日期的合約。

台國防部表示，政府已批准採購F16V的特別預算，美方批准軍售的與台方通過預算的時間同步。台立法院民進黨立委王定宇估計，特別預算草案最快於10月底完成三讀，不會拖過11月。

F16V全稱是F16C/D Block 70，將由本年4月啟用，位於美國南卡羅萊納州格林維爾縣的洛歇馬丁公司飛機廠製造。預計首架F16V最快於後年出廠，由簽訂合約至交付，需時36個月至39個月。