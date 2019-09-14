座位安排混亂空服被拍打手肘　聯合航空趕華裔婦落機

繼兩年前驅趕華裔乘客陶大衞下機後，美國聯合航空再發生同類事件。一名在香港出生的女子聲稱，與丈夫今年6月乘坐該公司的內陸客機時，因與其他乘客獲安排同一個座位，向機艙服務員求助，但對方把登機證掟落地。雙方發生爭執，機艙服務員混亂期間被人拍打手肘，最終該對夫婦被趕下機。聯合航空回應指已聯絡事主及調查事發經過。

美媒上周四（12日）報道，事發6月24日，68歲譯音姓歐（Jessie Au）的女子及其66歲丈夫溫特耶斯（M.G. Wientjes），在華盛頓杜勒斯國際機場登上聯合航空UA1448客機前往洛杉磯，並獲安排21A及21C座位。20分鐘後，一名同樣手持21A登機證的乘客出現。夫婦向機艙服務員求助，但對方把登機證掟在後排及否認曾收過，其他乘客其後把登機證歸還兩人。

歐婦指由於不滿被人無視，於是拍打機艙服務員的手肘，對方及一名地勤稱：「別碰我！你要出來了！我要把你趕下機。」夫婦起初拒絕離開，僵持40分鐘才不情願地落機。他們稱航空公司安排翌日上機，但列入內部觀察名單；公司委員會更要求他們96小時內書面回應，否則終身禁飛。夫婦認為雖未被拖拽毆打，但事件是羞辱和傷害，並憶起陶大衞事件。

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