新聞剖析：大學招生賄賂案判刑　入學制度不公問題仍未解決

曾參與電視劇《靚太唔易做》的菲莉絲蒂夏夫曼，因通過賄賂以協助女兒入讀名校的案件，引起全美關注，其中一個焦點落在她應否被判入獄。控方在庭上引用過往的案例，認為被告本身有特權及富有，如獲豁免將造成社會不公。不過，處理過同類案件的律師認為，就算判處被告入獄，也不能解決入學制度不平等的問題。

菲莉絲蒂夏夫曼的代表律師墨菲表示，在大部分可比較的案例中，被告均判處緩刑而非入獄，認為法官不應因當事人擁有名氣財富而判處較重刑罰。控方以2009年亞特蘭大公立學校作弊案為例，指非裔女被告博拉（Kelley Williams-Bolar）為子女虛報登記地址而判囚5年，因此菲莉絲蒂夏夫曼也應得到相同的命運，否則是不公正；博拉其後獲改判入獄10天。

博拉當年的代表律師、俄亥俄州正義與政策中心成員辛格爾頓說：「當你富有及同時是白人時，就會出現不同的司法制度。」但他指判處菲莉絲蒂夏夫曼入獄不能解決問題。亞特蘭大公立學校作弊案其他被告判囚，部分就刑期上訴，他們的律師認為是過度起訴及過度處罰。

對於自己的案件再被提及，博拉表示感同身受，並十分同情菲莉絲蒂夏夫曼，但聽聞對方竟然判囚後感到震驚。她指希望自己的案件能獲更公正判決，令其他母親日後不會因此入獄。