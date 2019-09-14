新聞背後：華商不惜斥巨資　助女兒入讀名校

趙雨思（右圖）已被史丹福大學開除；趙濤（左圖）暫未被起訴。（互聯網）

美國招生欺詐案牽連甚廣，不少社會名流家長向主腦的升學顧問辛格支付大筆現金，確保他們的子女在入學試取得佳績及賄賂大學職員，涉案金額達2500萬美元（約1.95億港元）。兩個中國家庭被指是最大客戶，賄款遠超所有被起訴的家長。

中美媒體此前報道，中國富商趙濤涉嫌向辛格支付650萬美元（逾5000萬港元），令從未參與帆船比賽的女兒趙雨思，前年以「具競爭力的帆船手」身份獲史丹福大學取錄，主修心理學及東亞研究，但今年3月30日被校方開除。欺詐案曝光後，她與父親暫未被起訴。

21歲中國女子郭佳欣的父母，向辛格提供120萬美元（逾900萬港元），透過偽造申請信令女兒入讀耶魯大學。郭佳欣今年3月被校方開除，父母以為款項是合法慈善捐款。

至於另一涉案美國女影星、曾參演美劇《歡樂滿屋》的洛莉路格林（Lori Loughlin），她與任職時裝設計師的丈夫詹努利（Mossimo Giannulli）否認控罪，目前等候案件開審。二人涉嫌向辛格支付大筆款項，以安排兩名女兒以假冒的運動員身份入讀南加州大學。