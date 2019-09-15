遇襲沙特煉油廠暫停運作　伊朗被指是幕後黑手

波斯灣局勢持續緊張，獲伊朗支持的也門什葉派叛軍青年運動，上周六（14日）以無人機襲擊沙特阿拉伯國營油企沙特阿美一個油田及一個全球最大煉油廠設施。沙特能源部周日（15日）宣布暫停運作有關設施。美國則譴責襲擊，國務卿蓬佩奧更直指伊朗為事件的幕後黑手。沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼則向美國總統特朗普保證，沙特「願意並有能力」應對青年運動的「恐怖侵略」行為。

沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲透過官方傳媒發表聲明，表示遇襲的設施將暫停運作，將會對這兩座設施總產量的一半造成影響。沙特阿美的聲明則承認，襲擊令每日生產的原油減少570萬桶，《華爾街日報》指這個數量是全球產油量約5%。行政總裁納賽爾就表示有關設施正進行搶修，未來兩天會再更新情況。他也補充說襲擊中沒有人命傷亡。國際能源機構（IEA）則表示會密切留意沙特石油設施被襲擊後的情況，並強調目前全球石油巿場供應充足。

沙特駐華盛頓大使館則透露，王儲薩勒曼在襲擊發生後接到特朗普電話，後者譴責事件，並提及事件對美國和全球經濟產生負面影響。特朗普強調會向沙特提供協助，支持沙特穩定及安全；薩勒曼則保證，沙特願意和有能力對付和解決青年運動恐怖主義的侵略。美國白宮也發聲明「強烈譴責針對重要能源設施的攻擊」。

蓬佩奧則認為沒有證據顯示也門當局策動襲擊，更將矛頭直指伊朗。他在社交網站寫道：「伊朗現時對全球能源供應發動了前所未有的攻擊，並需要為侵略行為負責」；他表示美方會要求全球譴責伊朗行為，並重申美國會與盟友合作，確保能源市場供應充足。