新聞剖析：沙特產油量受挫　美國或主導全球石油供應

沙特阿拉伯國營能源公司沙特阿美營運的全球最大煉油設施，於上周六（14日）遭無人機襲機，令該國石油產量減半，佔全球產油量約5%。有石油專家指，作為新晉產油大國的美國於數十年來罕有地有機會大反轉，或取代沙特在穩定全球能源市場佔主導地位。

沙特一直是石油輸出國組織（OPEC）的最大石油生產國，外界亦視之為全球石油儲備的擁有者，美國則於近年取消石油出口禁令，其頁岩油鑽探技術日漸成熟，目前石油產量已佔全球石油供應量約15%，美國以外全球擁有大量剩餘產能的國家有伊朗和委內瑞拉，但兩國遭美國制裁，石油產量已大跌。

分析指，沙特、伊朗、委內瑞拉、美國等都是產油大國，現時沙特煉油設施受影響，伊朗及委內瑞拉受制裁，產油量不能自主，意味美國成為唯一有能力穩定全球石油供應的國家，華府可決定是提高自身的產油量，抑或緩減對伊朗及委內瑞拉的制裁，維持產油水平。

專家指，美國有3招穩定全球能源供應，包括動用6億萬桶的戰略石油儲備，防止石油價格急升；暫時放寬伊朗及委內瑞拉的石油出口限制；提高國內石油產量。