特朗普沙特王儲通電話　參議員：應攻打伊朗煉油廠

美國總統特朗普日前表示願與伊朗談判之際，沙特煉油廠即遭也門叛軍青年運動襲擊，國務卿蓬佩奧認為伊朗為黑手。特朗普上周六（14日）與沙特王儲穆罕默德．薩勒曼通電話，後者保證沙特願意及有能力應對青年運動的恐怖侵略行為。美國共和黨籍參議員格雷厄姆則指，美軍應攻擊伊朗的煉油廠，讓德黑蘭嘗到「真正苦果」。

沙特駐華盛頓大使館透露，穆罕默德．薩勒曼在襲擊發生後接到特朗普電話。特朗普譴責事件，指對美國及全球經濟產生負面影響，並強調會協助沙特，支持沙特穩定及安全。薩勒曼則保證，沙特願意和有能力對付和解決青年運動恐怖主義的侵略。美國白宮也發聲明強烈譴責針對重要能源設施的攻擊。

格雷厄姆直指伊朗是幕後黑手，他在Twitter說：「伊朗嘗到真正的後果前，例如煉油廠遇襲，不會停止不當行為。若伊朗繼續挑釁及提升濃縮鈾濃度，美國是時候把攻擊伊朗煉油廠的選項放到桌上。」民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）反駁蓬佩奧的評估，他稱沙特與青年運動打仗，互相襲擊，伊朗的確支持青年運動，但不能簡化為伊朗等於青年運動。