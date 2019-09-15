新版最黑物質吸光度99.995%　跑贏「Vantablack」

5年前面世、堪稱「黑洞」的「Vantablack」吸光度達到99.96%，被稱為「世界最黑物質」。可是，美國麻省理工學院（MIT）近日研發出一種吸光度高達99.995%、超越Vantablack最少10倍的黑物質，令「Vantablack」要將世界最黑物質的寶座拱手相讓。

航天學教授沃德爾（Brian Wardle）及華裔前研究員崔可航，在研究於鋁等導電材料上培育碳納米管時，意外製出該種以垂直排列的碳納米管，附在氯腐蝕的鋁箔表面的新型塗層。

兩人與藝術家施特雷貝合作完成《虛榮的救贖》展主題藝術品，於一顆16.78克拉重、價值達200萬美元（約1564萬港元）的黃鑽覆上該種塗層，令鑽石閃光完全被蓋住。團隊已為新物質申請專利，讓藝術家免費使用於非商業項目，目前仍需進一步研究其原理。

這個未命名材料除了用於藝術，亦引起航天界興趣。有天文學家正研究將它用在太空望遠鏡等光學儀器，以阻隔觀察恒星時的雜光。研究上周四（12日）發表於美國化學會期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》。